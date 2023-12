Genova – Intorno alla mezzanotte della notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Peschiera dopo una segnalazione inerente alla caduta di alcuni calcinacci da un palazzo.

Questi, staccatisi dalla facciata dell’edificio, sono terminati anche su un veicolo in sosta, danneggiandolo.

I pompieri hanno messo in sicurezza la facciata dell’edificio. Per ragioni di sicurezza, la strada è stata chiusa da via Assarotti al transito sia pedonale che veicolare. Si può raggiungere da via Serra, via Groppallo e via Felice Romani.

Spostandoci nel quartiere di Quinto, intorno alle 10:30 di questa mattina è stata momentaneamente chiusa al transito anche via Majorana per un ramo di un alberto caduto sulla carreggiata.