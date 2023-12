Resta in vigore sino alle 10, salvo modifiche o prolungamenti, lo stato di Allerta Arancione sulla zona di Centro e Levante della Liguria.

La forte perturbazione che interessa la nostra regione da ieri si sposta verso levante e già nel pomeriggio dovrebbe registrarsi un miglioramento.

Queste le previsioni meteo di Arpal:

SABATO 2 DICEMBRE: In mattinata precipitazioni tra moderate e forti con cumulate localmente significative su CE, dove permane una bassa probabilità di fenomeni forti per il transito del fronte (possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti).

Quota neve in calo fino a 1000-1200 metri nell’interno.

Nelle prime ore ancora venti forti su C. Nel pomeriggio rinforzo dei venti da Nord fino a forti rafficati su AB in serata.

Mareggiate, anche intense su CE, per onda lunga da Sud Ovest.

DOMENICA 3 DICEMBRE: Nelle prime ore della notte ancora venti settentrionali fino a forti rafficati sulle zone A e B, in successiva attenuazione.

Mare molto mosso in calo a mosso nel corso della mattina.