Confermata la chiusura, alle 14, dell’Allerta Gialla per temporali nella zona di centro e levante della Liguria. Un rapido miglioramento è atteso mano a mano che la perturabazione si sposta verso est.

Nelle ultime 24 ore, nell’entroterra, sono stati raggiunti e localmente superati i 200 mm.

Le precipitazioni sono state accompagnate da un’intensa ventilazione meridionale con intensità molto forte, localmente di burrasca sulla costa, di tempesta fino a localmente uragano sui crinali più esposti (130 km/h di vento medio con 190 km/h di raffica massima a Casoni di Suvero; 115 km/h di vento medio e raffica massima di 160 km/h a Tanadorso).

Come previsto, il moto ondoso è aumentato fino ad agitato con mareggiate intense sul Centro-Levante e sulla parte occidentale di Ponente per onda lunga di Libeccio. Alla boa di La Spezia sono stati raggiunti i 5.3 metri di altezza dell’onda. Nel corso della giornata, l’onda di Libeccio sarà in ulteriore allungamento.

I livelli idrometrici dei bacini del Levante e rispettivo entroterra sono in lenta discesa dopo gli incrementi avvenuti nella notte. Visto l’elevato grado di saturazione, potranno registrarsi ulteriori innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, che tuttavia non prefigurano condizioni di criticità.

Il passaggio post-frontale può portare ancora isolati rovesci al più moderati fino alla tarda mattinata sul Levante, poi ampie schiarite e, dal tardo pomeriggio, rinforzo del vento da Nord che si prolungherà fino a domani mattina portando anche una diminuzione delle temperature.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso in mattinata:

OGGI SABATO 2 DICEMBRE: Precipitazioni residue con possibilità di isolati rovesci al più moderati fino alla tarda mattina sul Levante (zone CE); segue l’esaurimento dei fenomeni precipitativi. Venti da Sud-Ovest fino a forti rafficati fino a metà giornata, settentrionali forti rafficati sulle zone ABE, in particolare dal tardo pomeriggio, quando si avranno ingressi di venti da Nord anche su C. Mare agitato, fino a molto agitato sulle coste di C; mareggiate intense su BC e sulla parte occidentale di A per onda lunga di Libeccio. Mareggiate più insistenti sul Levante.

DOMANI DOMENICA 3 DICEMBRE: Venti settentrionali forti rafficati nella mattinata sulle zone ABE. Mare molto mosso su BC, localmente agitato con mareggiate residue per onda lunga da Libeccio sulla zona C nelle prime ore della notte; segue un calo del moto ondoso in mattinata. Calo dello zero termico nel corso della giornata.

DOPODOMANI LUNEDI’ 4 DICEMBRE: Il transito di una perturbazione porta deboli precipitazioni diffuse ed è associato a un ulteriore calo dello zero termico, più spiccato nelle zone interne del Centro[1]Ponente. Quota neve al suolo sulla zona D e sulla parte occidentale di E, fino ai 500- 600 metri nelle restanti zone interne. Venti settentrionali tra moderati e forti su AB. Disagio fisiologico per freddo sulle zone BDE.