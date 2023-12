La perturbazione che sta interessando la Liguria dalla giornata di ieri continua a portare rovesci anche temporaleschi sino alla mattinata di oggi. Deciso miglioramento e calo termico domenica e nuova perturbazione lunedì con precipitazioni in serata anche di tipo nevoso a bassa quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 2 Dicembre 2023

In mattinata tempo perturbato sul settore centro-orientale. Temporali sullo Spezzino in allontanamento verso levante ed altri temporali a metà mattinata in discesa dal basso Piemonte verso il settore centrale ligure. Possibili grandinate e colpi di vento.

Nel pomeriggio veloce miglioramento con belle schiarite e residui fenomeni in serata sull’estremo levante, in via di attenuazione.

Venti molto forti da sud-ovest al primo mattino, in brusca rotazione a nord-ovest al passaggio del groppo temporalesco.

Mare da molto mosso ad agitato con moto ondoso in calo dalla sera.

Temperature minime in aumento nelle aree interne, stazionarie altrove, massime in generale calo.

sulla costa temperature minime tra +11/+14°C e massime tra +12/+15°C

Nell’interno temperature minime tra 5°C/+8°C e massime tra +9/+11°C