Genova – Un volo dell’Aereonautica Militare per trasferire con la massima urgenza una bambina di 5 anni in pericolo di vita, da Alghero in Sardegna sino a Genova. Un ricovero salva vita per la piccola all’ospedale Gaslini, eccellenza pediatrica riconosciuta in tutta Italia e all’estero.

L’aereo ha trasferito bambina, famiglia ed equipe medica di supporto sino all’aeroporto di Genova dove era in attesa l’ambulanza che l’ha trasferita in ospedale.

Ora saranno le cure dei medici del Gaslini a fare ogni cosa possibile per salvarle la vita.