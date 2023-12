Genova – In comune hanno una data, quella del matrimonio. Sono 1.800 le coppie che si sono sposate nel corso del 1973 e che festeggiano quest’anno i 50 anni di nozze. Per l’occasione torna la festa organizzata dal Comune di Genova per martedì 5 dicembre con “50 anni insieme”, l’evento organizzato dal Comune di Genova per festeggiare le coppie genovesi che hanno tagliato il traguardo delle nozze d’oro.

Anche per questa edizione, il programma prevede, a inizio mattinata, la celebrazione della Santa Messa nella cattedrale di San Lorenzo, celebrata dall’arcivescovo di Genova, Marco Tasca, alla presenza dell’assessore ai Servizi civici Marta Brusoni.

Al termine della funzione, trasferimento al Teatro Carlo Felice, partner storico della manifestazione, dove porteranno i saluti alle coppie “d’oro” il sindaco di Genova Marco Bucci e il soprintendente del Teatro Claudio Orazi.

Lo spettacolo vedrà Sirio Restani al pianoforte, la soprano Marika Colasanto e il baritono Andrea Porta su brani di Mozart, Donizzetti e Puccini.

Al termine del concerto, il brindisi finale con foto ricordo, un omaggio floreale per tutte le coppie e taglio della torta nel foyer del Teatro, con i ragazzi dell’istituto Firpo Buonarroti.

Per facilitare le persone con difficoltà motorie, è stato organizzato un servizio navetta da piazza de Ferrari alla Cattedrale e da questa al Teatro. È attivo il codice festa50anni per la tariffa agevolata con la Cooperativa Radio Taxi Genova 0105966, al momento della prenotazione.

Anche quest’anno, per dare a tutte le coppie la possibilità di partecipare, è previsto un doppio appuntamento: seconda data 19 dicembre. Nella seconda giornata dei 50 Anni insieme, a esibirsi al Teatro Carlo Felice, saranno Antonella Poli al pianoforte, il soprano Marika Colasanto e il tenore Manuel Pierattelli su brani di Massenet, Donizzetti, Puccini, lehar e Verdi.