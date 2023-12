Genova – Si alzeranno in volo anche questa mattina gli elicotteri della Guardia Costiera per controllare il tratto di mare dove ieri sono caduti 4 container da una nave mercantile.

L’incidente a 10 miglia dalla costa e su un fondale di circa 900 metri ma il timore è che contenessero sostanze inquinanti o che restino a mezz’acqua diventando dei pericolosi ostacoli galleggianti in mezzo al mare.

L’allarme è scattato ieri quando la nave mercantile ha lanciato un allerta segnalando di aver perso parte del carico a causa del mare molto mosso e del forte vento.

Subito si è alzato in volo l’elicottero della Guardia Costiera di stanza a Luni e ha verificato il tratto di mare senza notare inquinamento o container galleggianti.

Resta da chiarire come sia avvenuto l’incidente su navi che dovrebbero essere ben in grado di affrontare ogni tipo di mare e cosa contenessero i container sprofondati sul fondale ad una profondità dove difficilmente potranno essere recuperati.

(Foto di Archivio)