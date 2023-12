Genova – Il festival dell’eccellenza al femminile premia due giornaliste con il Premio Ipazia e il Premio Lady Truck. Si tratta di Wafa Ali Mustafa, attivista simbolo dei diritti umani in Siria e Stefania Aloia, prima donna a dirigere il quotidiano genovese Il Secolo XIX.

I riconoscimenti sono stati dati dalle Giurie per le donne che si sono distinte per il miglioramento culturale, sociale ed economico del proprio Paese, partecipando ai processi di pace e democratizzazione e alla battaglia per il raggiungimento dei diritti femminili.

Il XIV Premio Ipazia all’Eccellenza al Femminile Internazionale 2023, presieduto dalla giornalista Carmen Lasorella, sarà consegnato alla giornalista Wafa Ali Mustafa, giovane attivista simbolo internazionale dei diritti umani in Siria.A seguire Il Premio Lady Truck Imprese Eccellenti al Femminile, VI edizione, sarà consegnato alla giornalista Stefania Aloia prima donna direttrice del quotidiano il Secolo XIX.

(nella foto sopra la giornalista siriana Wafa Alì Mustafa e sotto la direttrice de Il Secolo XIX Stefania Aloia)