Una nuova perturbazione di origine atlantica ha raggiunto la Liguria accompagnata da nuvole e freddo che porterà a nevicate moderate anche a bassa quota. Un nuovo miglioramento è già atteso per domani, martedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 4 Dicembre 2023

Rapido aumento della nuvolosità a partire da ponente già dalla mattinata. Verso metà mattina le prime deboli precipitazioni si estenderanno da ponente verso levante.

Quota neve fino al piano sui versanti padani, sopra i 400m sui versanti marittimi del savonese e del genovese e sopra i 700m sull’imperiese e sul levante.

Dal pomeriggio aumento delle precipitazioni che si faranno moderate sul genovese.

Quota neve in calo deciso tra Savona e Genova a partire dal tardo pomeriggio con i fiocchi che potrebbero fare la loro comparsa nei quartieri più interni del capoluogo e nelle zone battute dalla tramontana scura (voltrese, zona tra Celle Ligure e Savona).

Quota neve in rialzo sul levante fin sopra i 1000m per l’insorgenza dello scirocco. Sull’estremo ponente graduale cessazione dei fenomeni in serata.

Venti al mattino moderati da nord / nord-est a ponente, deboli da sud-est a levante. Dal pomeriggio incremento della tramontana scura tra Genova e Savona la quale si farà forte. Vento moderato da sud-est a levante e da nord-est sull”imperiese.

Mare tra poco mosso e mosso sotto costa. Molto mosso al largo.

Temperature in diminuzione specialmente nei valori massimi.

Sulla costa temperature minime tra +1/+8°C e massime tra +5/+13°C

Nell’interno temperature minime tra -6°C/+3°C e massime tra -3 (in quota)/+7°C