Rapallo (Genova) – Sono stati ritrovati sani e salvi i due escursionisti che ieri sera si sono persi lungo i sentieri di Montallegro, nell’immediato entroterra di Rapallo, colti impreparati dall’arrivo del buio.

I due hanno tardato su un sentiero poco battuto e con il tramonto hanno smarrito la via ed hanno subito chiamato i soccorsi per non rischiare di trascorrere la notte all’aperto con il freddo di questi giorni.

I vigili del fuoco hanno spiegato come individuare le esatte coordinate del punto dove si trovavano con la App di Whatsapp e come inviare il punto via messaggio.

In questo modo, con le coordinate precise, è stato molto più semplice trovarli e raggiungerli per riaccompagnarli sino alla strada, sani e salvi, solo un pò infreddoliti.

Gli esperti raccomandano sempre di non sottovalutare il tempo necessario a compiere una escursione e rientrare a casa e a portare sempre torce per il buio e indumenti pesanti in caso di necessità.