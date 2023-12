Genova – Una nuova ondata di maltempo minaccia di rovinare il Christmas Show previsto per venerdì 8 dicembre e gli organizzatori lo hanno anticipato a giovedì 7.

Corsa contro il tempo per rivedere eventi e programmi ma il Christmas Show si farà in piazza De Ferrari come previsto ma con un giorno di anticipo.

Dalle ore 18 previsto il grande spettacolo fatto di musica, divertimento, cori natalizi e l’imperdibile illuminazione della piazza