La Spezia – Niente alcolici in vendita “per asporto” dalle 18 alle 7 del mattino e consumo limitato esclusivamente ai locali (bar, ristoranti). Giro di vite, nel periodo natalizio deciso dal sindaco Peracchini contro il consumo per strada delle bevande alcoliche.

Nell’orario di divieto, infatti è vietata la vendita in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo.

Sarà inoltre vietato avere con se (detenere), sempre dalle 18 alle 7, nelle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro e metallo.

L’area dei divieti, in vigore dal 7 dicembre al 8 gennaio 2024 è quella di via Fiume (tratto compreso tra via Monteverdi e piazza Saint Bon), piazza Saint Bon , via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, via A Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e via Bezzecca e l’area demaniale marittima del complesso del Porto Mirabello, via A. Moro, Largo Fiorillo e Passeggiata Morin

Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza per contrastare l’abuso di alcool, nonché della dispersione di contenitori in vetro e metallo nella zona del centro storico.

Forti le perplessità dell’opposizione che si domanda come possa ridurre l’abuso di alcol la sola proibizione di consumo all’aperto quando resta consentito bere nei bar e nei locali.