La perturbazione che da ieri interessa la Liguria si sposta lentamente verso est dopo che la parte più attiva della perturbazione ha portato precipitazioni più diffuse nell’interno e neve anche a quote basse. Segue ora una fase più stabile e abbastanza fredda fino alla giornata di giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 5 Dicembre 2023

In mattinata attenuazione generale dei fenomeni e prime schiarite ad iniziare da ponente. Discretamente soleggiato il pomeriggio, salvo qualche residuo banco nuvoloso lungo il levante interno.

Venti forti di tramontana sul Ligure Centrale, tra Capo Mele e Voltri, rinforzi a burrasca in deciso calo durante la mattinata. Inizialmente teso settentrionale sulle Riviere, debole variabile dal pomeriggio. Al largo si imposta moderato/teso da ponente in giornata.

Mare tra molto mosso e agitato al largo per onda di terra, in calo nel corso della giornata; mosso lungo la costa.

Temperature in calo nei valori minimi del mattino sul genovesato, recuperano i valori massimi un po’ ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +2/9°C e massime tra Max: +8/13°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+3°C e massime tra 3-8C (collina e fondovalle)