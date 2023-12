Recco (Genova) – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del motociclista coinvolto ieri sera, in piazza Gastaldi, in un brutto incidente stradale avvenuto intorno alle 20.

L’uomo viaggiava con la moglie su una moto che si è scontrata per cause ancora da accertare con una vettura.

Ad avere la peggio la coppia che viaggiava sul mezzo a due ruote. I due sono stati sbalzati dalla sella cadendo rovinosamente a terra.

Soccorsi dai passanti prima e dal personale del 118 dopo, marito e moglie sono stati trasportati in ospedale ma le condizioni più serie sono risultate quelle dell’uomo cui è stato attribuito il codice rosso, il più grave. La donna è stata ricoverata per un trauma cranico in codice giallo.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.