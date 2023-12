Un nuovo aumento temporaneo dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale determina condizioni di tempo stabile in attesa di un nuovo passaggio perturbato previsto per il giorno dell’Immacolata.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 6 Dicembre 2023

Cielo sereno su gran parte della regione per tutto il giorno, salvo locali velature

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali

Mare mosso in graduale calo nel corso della giornata

Temperature stazionarie o in leggero calo le minime, massime in aumento.

Sulla costa temperature minime tra +2/7°C e massime tra +9/13°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+2°C e massime tra 3-8C (collina e fondovalle)