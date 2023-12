Liguria – Per la giornata di domani, venerdì 8 dicembre, è stata emessa un’altra Allerta Meteo Gialla per neve in parte della Liguria. La perturbazione, che dovrebbe passare nelle ore centrali di domani, coinvolgerà principalmente i settori B, D ed E.

In queste zone, è prevista Allerta Gialla dalle ore 9:00 fino alle 21:00. Ecco, di seguito, la nota completa di Arpal:

“Arpal ha emesso ALLERTA GIALLA PER NEVE dalle 9:00 di domani, venerdì 8 dicembre, fino alle 21:00 su: Zona D, Zona E, Zone interne di B. Domani, venerdì 8 dicembre, si prevedono precipitazioni diffuse fino a moderate su tutta la regione, che assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota sui versanti padani, mentre altrove risulteranno nevose mediamente oltre gli 800-1000 mt. Non si esclude qualche episodio di nevischio agli sbocchi vallivi tra Genova e Savona. Venti forti settentrionali su Centro-Ponente con accentuazione della sensazione di freddo sulla costa.Ulteriori valutazioni nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche”