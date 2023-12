Genova – Ennesima emergenza olio su strada e nuovo rischio incidenti per automobilisti e motociclisti. Questa volta è avvenuto nel quartiere di Marassi, in viale Bracelli dove una lunga scia di materiale oleoso è stata notata da passanti che hanno subito lanciato l’allarme.

Poco lontano, su una fermata, un mezzo di AMT in panne e in molti hanno pensato che fosse il mezzo di trasporto ad aver perso, per cause da accertare, il liquido per strada.