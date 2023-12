Ancora una giornata di tempo relativamente stabile e bello in Liguria in attesa dell’arrivo, previsto per domani, venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, di una nuova veloce perturbazione che porterà ad un temporaneo peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione. Ma già da sabato è atteso un netto miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 7 Dicembre 2023

Transito di velature già al mattino su tutta la regione, attenzione ai banchi di nebbia tra Carrodano e Brugnato.

Dal pomeriggio intensificazione delle nubi alte ma con aumento della nuvolosità bassa soprattutto sul genovesato. Non sono previsti fenomeni

Venti deboli meridionali al mattino e moderati dal sud est al pomeriggio

Mari tra poco mosso e mosso.

Temperature stazionarie le minime, massime in aumento.

Sulla costa temperature minime tra +3/7°C e massime tra +9/13°C

Nell’interno temperature minime tra -6°C/-2°C e massime tra 3-6C (collina e fondovalle)