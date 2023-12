Sanremo (Imperia) – Una tragedia si è consumata nella notte appena trascorsa in un cantiere della frazione di Bussana.

Secondo quanto raccolto, all’alba sarebbe stato ritrovato il corpo di un uomo. Si tratterebbe di un operaio 55enne originario di Pavia, che lavorava nel cantiere. Al ritrovamento del cadavere, immediata la chiamati ai soccorsi.

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del decesso: con ogni probabilità, si è trattato di un malore.