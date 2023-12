Genova – Sottopasso di via Pacoret de Saint Bon nuovamente allagato, nella zona di Multedo e Pegli, vicino al casello autostradale di Genova Pegli.

La polizia locale segnala il nuovo allagamento dove risulta percorribile solo una corsia.

Traffico nella zona in tilt e consuete proteste di automobilisti e trasportatori che si domandano cosa causi i ripetuti allagamenti e perché non si interviene in modo deciso per rimuovere le cause dei disagi.