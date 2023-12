Genova – Lo storico presepe di Crevari si potrà ammirare quest’anno, parzialmente ricostruito nell’atrio di Palazzo Tursi, sede del Comune. Alcune “scene” del presepe amatissimo nel ponente genovese e non solo, sono state allestite agli angoli dello scalone centrale e potranno essere ammirate nella speranza che già il prossimo anno si possa tornare nel locale ora chiuso al pubblico per “problemi tecnici”.

Si è infatti scoperto che i locali dove veniva tradizionalmente esposto a Crevari non sono a norma con le più recenti disposizioni in materia di sicurezza e così il presepe non potrà essere allestito per quest’anno. Una delusione cocente per gli appassionati e, soprattutto, dei residenti della località del ponente genovese.

Mentre la Curia e la Parrocchia cercano una soluzione per mettere a norma i locali, nella speranza che il presepe possa tornare fruibile già il prossimo anno, il Comune di Genova ha deciso di offrire gli spazi per un “assaggio” di presepe.

In particolare sono esposte alcune delle “macchine”, gli ingranaggi che consentono i movimenti di alcune scene del Presepe.