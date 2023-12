Una nuova perturbazione di origine atlantica sta interessando la Liguria accompagnata da nuvole e pioggia sulla costa e possibili nevicate in quota e nell’interno che fanno scattare l’Allerta Gialla per neve nella zona di Centro.

Quello in arrivo sarà un fine settimana complessivamente variabile con aumento delle temperature. Miglioramento più deciso previsto per domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 8 Dicembre 2023 ( 12-24 )

Forte aumento della copertura nuvolosa durante la notte con primi piovaschi sul settore centro-orientale nelle ore antelucane. Decisa intensificazione dei fenomeni nell’arco della mattinata specie tra il Genovesato orientale e il Golfo Paradiso dove sono attesi occasionali rovesci.

Nevicate moderate sui versanti padani centro-occidentali fino a fondovalle, sopra i 400-500 metri tra Savonese e Genovese lato costa, oltre i 1000 metri su Imperiese e Levante.

Non si escludono fenomeni di gelicidio nelle vallate interne del Genovese ed interno levante.

Nel pomeriggio fenomeni ovunque più blandi con quota neve in generale e lieve rialzo.

In serata attenuazione delle piogge sotto costa, permarrà qualche locale precipitazione anche nevosa sui versanti padani, ma in attenuazione nella successiva notte.

Venti inizialmente moderati da sud-est, in rotazione a nord in mattinata ad iniziare dal settore centro-occidentale della costa. In serata venti forti da nord ovunque.

Mare generalmente mosso, molto mosso al largo.

Temperature in aumento le minime, in calo le massime

Sulla costa temperature minime tra +5 e 10°C e massime tra +6 e +11°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C e +4°C e massime tra 0-5°C (collina e fondovalle)