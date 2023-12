Genova – Il ponte dell’Immacolata sta per terminare e dal pomeriggio si registrano code e rallentamenti sulle autostrade della Liguria.

In serata cosa sulla A12 Genova Livorno nel tratto tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano in direzione Milano. Il traffico è rallentato in direzione Bolzaneto.

Sempre sull’autostrada A12 coda tra Deiva Marina e Sestri Levante a causa dei lavori aperti in direzione Genova.

Coda e disagi anche sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce tra Masone e Voltri, in direzione Genova ed ancora per lavori.

Da domani, poi, chiude il casello di Genova Nervi, sull’autostrada A12, in ingresso in direzione Levante.

Chiusura totale, 24 ore su 24 per diverse settimane ed ancora per lavori. Sono attesi pesanti disagi.