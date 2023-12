Un campo di alta pressione posizionato sul Mediterraneo occidentale e sulla penisola Iberica protegge l’Italia del Nord e la Liguria dal passaggio di perturbazioni e offre un finale di settimana con condizioni meteo in prevalenza stabili e soleggiate.

L’inizio della prossima settimana sarà invece caratterizzato dall’arrivo di nuove correnti umide provenienti da ovest che porteranno ad un aumento della nuvolosità e qualche locale fenomeno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 10 Dicembre 2023

Mattinata con cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale.

Nel corso del pomeriggio estese velature solcheranno i cieli, mentre in serata è atteso un progressivo aumento della nuvolosità bassa ad iniziare dal settore costiero centro-orientale.

Venti inizialmente deboli o moderati settentrionali, rinforzi fino a tesi sul settore centrale. Nel pomeriggio rotazione a sud, in serata ventilazione moderata/tesa da sud-est sul centro-levante.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante.

Temperature in deciso aumento.

Sulla costa temperature minime tra +5 e 11°C e massime tra +13/18°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+8°C e massime tra +8/14°C (collina e fondovalle)