Rapallo (Genova) – Terremoto tra le fila di Fratelli d’Italia del Tigullio con l’uscita polemica dal partito dell’ormai ex coordinatore cittadino Gianni Arena.

La figura storica del partito nel Tigullio ha lasciato il partito con una lettera di dimissioni che rivela molto del malumore presente all’interno del movimento politico.

“Dopo un’attenta e approfondita valutazione del quadro politico nazionale e

locale – scrive Arena – con la presente rassegno le dimissioni irrevocabili da coordinatore

cittadino di Rapallo, responsabile cultura provinciale e delegato alla

formazione della lista per le elezioni amministrative rapallesi del 2024 e,

conseguentemente, dal partito.

Da molto tempo ormai non mi riconosco più nella linea politica di Fratelli

d’Italia a livello nazionale e internazionale, ritenendo la stessa troppo

atlantista, asservita agli Stati Uniti d’America, troppo soggetta alle pressioni

dell’Unione Europea e “pericolosamente” orientata al centro; pertanto, per

chi come il sottoscritto proviene da una storia di “destra sociale”, il quadro

attuale non è più francamente sostenibile.

Per quanto concerne la situazione rapallese attuale, tenendo conto del

successo ottenuto alle elezioni politiche del settembre 2022 (a Rapallo

Fratelli d’Italia è risultato il partito più votato, con il 28% dei consensi), al

cui risultato ho contribuito in prima persona, avrei auspicato una linea

d’azione più idonea, basata sulla meritocrazia politica, anziché su scelte

preconfezionate e limitanti, effettuate senza tenere conto della realtà

cittadina”.