Genova – Ennesime chiusure anticipate della metropolitana sono previste per questa settimana. Il servizio, infatti, da martedì a giovedì effettuerà le ultime corse con partenza alle 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.

Queste sono programmate per permettere lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione e delle attività presso la stazione di Corvetto.

Disagi per i cittadini, soprattutto per quelli che viaggiano da o verso la Valpolcevera. Il collegamento, infatti, sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che effettua però partenza a Caricamento e non a Brignole.