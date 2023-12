Arenzano (Genova) – Ancora un parto in ambulanza. Raffaele nasce in ambulanza mentre i genitori corrono all’ospedale di Voltri.

Sta bene il piccolo nato ieri sera a bordo di un’ambulanza della Croce d’Oro di Sciarborasca che ha intercettato, nei pressi della statale Aurelia, vicino al casello autostradale, la vettura sulla quale mamma e papà stavano correndo verso l’ospedale Evangelico (ex San Carlo) di Voltri.

Tutto è iniziato in tarda serata quando la mamma, una giovane di 28 anni, ha avvertito le prime contrazioni ed ha chiesto al marito di condurla in ospedale.

Sembrava ci fosse tutto il tempo necessario a fare il viaggio ma, invece, intorno alle 23,30, la donna ha capito che il parto era ormai imminente e l’auto si è fermata per chiamare l’ambulanza.

La Croce Oro di Sciarborasca è intervenuta ma i volontari a bordo hanno capito che il piccolo era ormai in arrivo e hanno chiamato la centrale del 118 per farsi guidare nel parto di emergenza.

Tutto si è svolto con naturalezza e senza problemi e il piccolo Raffaele è nato sull’ambulanza per poi essere accompagnato in ospedale per i controlli e per controlli.

Tutto è filato liscio ma, ancora una volta, si sottolinea la necessità di disporre di una rete di ospedali più distribuita sul territorio per evitare che i viaggi siano troppo lunghi.