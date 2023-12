Genova – Ancora emergenza cinghiali per strada in Val Polcevera dove, nella notte, sono stati avvistati diversi animali a passeggio in via Perlasca, in direzione monte.

Come sempre è scattato il messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti e la polizia locale ha seguito i cinghiali per garantire la sicurezza dei cittadini ed evitare possibili gravi incidenti come quelli già avvenuti in altre zone.