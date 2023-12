Genova – Era stato allontanato dalla casa della ex compagna e non poteva avvicinarsi ma ha infranto il divieto e si è presentato alla porta di casa della donna, 31 anni, minacciandola e offendendola con grida e insulti.

Fortunatamente i vicini di casa hanno subito dato l’allarme e i carabinieri si sono precipitati in via Orgiero, a Sampierdarena, sorprendendo l’uomo, 40 anni, ancora sul posto.

I militari lo hanno fermato ed identificato ed accertato che fosse la persona con il divieto di avvicinamento è stato arrestato e trasferito in caserma.