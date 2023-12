Genova – Natale senza luminarie anche a Marassi. Dopo il quartiere di Pegli, anche quello di della ValBisagno getta la spugna ed il Civ locale è costretto a comunicare che “le luminarie di Natale per quest’anno non verranno più installate” con buona pace delle campagne per invitare agli acquisti sotto casa di #comprasottocasa

Con un post sulla pagina social il Civ “nel cuore di Marassi” da la triste notizia, anticipata nei giorni scorsi da alcuni post polemici sulle pagine del quartiere, e precisa che le cause non sono imputabili al CIV e neppure ai negozianti del quartiere, che si sono resi disponibili e prodigati fin da subito all’adesione.

La comunicazione non fornisce altre informazioni e la curiosità dei residenti e degli operatori della zona è rapidamente cresciuta.

“Siamo dispiaciuti di non poter illuminare il vostro shopping – spiegano al Civ – ma siamo sicuri che continuerete a servirvi dei vostri negozianti”.

Solo domenica scorsa il Civ aveva organizzato una bella festa, molto partecipata ed apprezzata, nelle vie del quartiere, con bancarelle, eventi e giochi per bambini e subito dopo sono iniziate le domande sulle luminarie che sembravano tardare rispetto alle date nelle quali, tradizionalmente, venivano installate.

Come per il quartiere di Pegli nessuna risposta ufficiale sulle motivazioni dei mancati addobbi e “il cerchio si stringe” considerando che la responsabilità non sarebbe del Civ e neppure dei commercianti.