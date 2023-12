Genova – Una festa con musica giochi e tanto divertimento per festeggiare l’arrivo del Natale. Sabato 16 dicembre, presso Area Pianacci, al Cep, via della Benedicta 14, dalle ore 15 alle ore 21, si terrà la festa/evento “SoccorriAmo il Natale”, organizzato dalla “Ponente Soccorso – Misericordia” il Circolo Arci Pianacci, il Centro di Aggregazione per ragazzi Zenit

La giornata vuole contribuire all’animazione del quartiere con una festa di Natale rivolta a piccini e famiglie ma anche a tutte le età, vedrà l’inizio alle ore 15 con laboratori e giochi per bambini e un torneo di calcio, nel campetto a 5 dell’area, tra operatori del soccorso e forze dell’ordine.

Dalle 18 musica con Dj Andre.

Le attività inizieranno con la registrazione dei bimbi partecipanti e proseguiranno con una serie di laboratori di gioco suddivisi in vari stand.

Un percorso numerato guiderà i partecipanti attraverso diversi giochi (caccia al tesoro, enigmi ecc) ed a completamento di ogni singolo gioco tutti riceveranno un oggetto.

Tutti gli oggetti dovranno essere portati allo stand finale dove troveranno volontari di Ponente Soccorso che li coinvolgeranno in una vera e propria simulazione di soccorso , nel corso della quale saranno utilizzati tutti gli oggetti ricevuti ai vari stand.

Dalle 17,30 inoltre i bimbi avranno modo di decorare un albero di Natale (con l’ausilio di uno dei laboratori presenti) ed alla fine attenderanno l’arrivo della vera star della giornata, Babbo Natale, che arriverà a bordo del Porter di soccorso carico di dolciumi ed altro per tutti i partecipanti.

Il mini torneo di calcetto (calcio a 5) si svolgerà a partire dalle 15 sul campo in erba sintetica del Circolo ARCI Pianacci e vedrà la partecipazione di formazioni di soccorritori che sfideranno formazioni di rappresentanti delle forze dell’ordine (ogni formazione dovrà prevedere anche una presenza femminile).

Dalle 18 circa, terminati i laboratori per i bambini, chiusura musicale con l’accompagnamento del Dj Andre.

L’evento ha finalità benefiche.

Il ricavato dei laboratori consentirà di sostenere spese che spesso mettono a dura prova la continuità nella missione di soccorso e solidarietà portata avanti da anni dalla Misericordia del quartiere, che, con il suo lavoro, contribuisce alla diffusione dei valori di pace e solidarietà in un periodo speciale come quello del Natale.

Gli eventi di solidarietà hanno un valore particolare se realizzati in zone come il quartiere del Cep, che porta a Genova la vitalità dei propri abitanti e delle proprie realtà associative, ma che paga un prezzo in termini di opportunità rispetto ad altre zone della città e del ponente.

La festa vedrà alcune di queste realtà (Ponente Soccorso Misericordia, il Circolo Pianacci, il Centro Aggregativo Zenit) unite in un momento di festa che rappresenta non un momento unico ma il lavoro quotidiano che si svolge nel quartiere insieme a molte altre realtà contribuendo a renderlo più vivibile.