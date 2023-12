Liguria – Un sostegno all’Apicoltura ligure da parte della Regione e dell’assessorato all’Agricoltura.

È attivo da oggi il bando per interventi a favore dell’apicoltura ligure per l’anno apistico 2023/2024: previsti oltre 250mila euro per contrastare le criticità ambientali e proseguire la lotta alla vespa velutina

Verranno finanziate attività di formazione e consulenza per le associazioni apistiche con domande presentate entro il 23 dicembre 2023, e l’acquisto di materiali per associazioni per conto dei soci e singoli apicoltori: domande entro il 15 febbraio 2024

Qui il bando della Regione Liguria per sostenere l’Apicoltura