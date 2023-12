Follo (La Spezia) – Una nuova veste per piazza Matteotti e la pedonalizzazione che trasformerà l’estetica e l’uso delle vie centrali di Pian di Follo.

Così la piazza di fronte alla sede del Comune si è svelata oggi alla cittadinanza nel giorno della sua inaugurazione alla presenza del sindaco Rita Mazzi, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone e del presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini.

“Uno spazio più vivibile, accessibile e aperto al turismo, che rispecchia la volontà dell’amministrazione comunale di creare opportunità in sinergia con la Provincia e la Regione. Inaugurare una nuova piazza rappresenta infatti un’opportunità per tutta la Liguria, oltre che per un territorio che sta puntando molto sul turismo”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della cerimonia di inaugurazione di piazza Matteotti a Follo.