Genova – Automobilisti e trasportatori già in coda, prima dell’alba, sulle autostrade attorno al capoluogo ligure ed ancora una volta a causa degli ormai interminabili cantieri.

Coda sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano

Coda, sulla stessa direttrice, anche verso la A10 e Genova Ovest.

Disagi anche per la chiusura, per settimane, del casello di Genova Nervi, in entrata in direzione Levante.

Auto e camion in coda anche sull’autostrada A10 genova – ventimiglia tra Genova Aeroporto e l’allacciamento con la A7 e l’uscita di Genova Ovest.

Code e rallentamenti anche sulla A26 Voltri – Gravellona Toce per lavori tra Masone e Voltri e il bivio con la A10.