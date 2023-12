Genova – Grave incidente sul’autostrada A12 Genova – Livorno, dove un’auto ne ha centrata un’altra in uscita dall’area di servizio di Sant’Ilario, poco prima dell’uscita per il caselli di Genova Nervi, in direzione ponente.

Tre le persone estratte dalle lamiere contorte e trasportate in codice rosso, il più grave, in ospedale.

Non è chiara la dinamica dell’incidente ma da tempo si segnala la pericolosità dell’ingresso in carreggiata delle auto in uscita dall’area di servizio.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo sul tratto per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

Nella notte si era verificato un altro incidente, sempre sulla A12 e sempre nel tratto tra Recco e Genova Nervi.