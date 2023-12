Genova – Ha impugnato la pistola che aveva acquistato da poco e si è sparato. Tragedia per un padre separato che potrebbe non aver retto la separazione dalla moglie e la lontananza dalla figlioletta cui era molto legato.

A scoprire quanto avvenuto la nonna del ragazzo, poco più che 24 enne, che ha trovato il corpo esanime del ragazzo che era andato a vivere con lei dopo la separazione.

Per il giovane non c’era più nulla da fare e così sono scattate le indagini che ora verificheranno se le prime indiscrezioni, che parlano di un momento delicato e del dispiacere per la fine del rapporto con la ex moglie – ma soprattutto l’allontanamento dalla figlioletta.

Al vaglio degli inquirenti le ore precedenti il suicidio.