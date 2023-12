Genova – Anche a Natale la funicolare Sant’Anna resta fuori servizio per “problemi tecnici” e lascia a terra i passeggeri.

Non c’è pace per gli impianti “verticali” della città ed anche oggi arriva la comunicazione che segnala lo stop dei viaggi della funicolare di Sant’Anna che “sale” dal centro cittadino verso il quartiere di Castelletto .