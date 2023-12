Genova – Sono ancora molto gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni di salute del ragazzino di 14 anni, residente nello spezzino, colpito da una forma acuta di infezione di meningite di tipo B. Il giovane paziente è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dopo il suo arrivo dall’ospedale di La Spezia dove era stato ricoverato in un primo tempo per fortissimi mal di testa, febbre alta e vertigini.

Le condizioni del paziente si sono aggravate e dopo l’individuazione del meningococco di tipo B negli esami medici, si è deciso il trasferimento nel delicato reparto specializzato dell’ospedale genovese. Qui i medici stanno seguendo con particolare attenzione il caso per le delicate condizioni cliniche del ragazzino.

Nel frattempo vengono individuati e sottoposti a terapia preventiva tutte le persone con le quali il ragazzo era venuto in contatto poiché il batterio è contagioso.

Al momento non risultano altri casi di infezione.