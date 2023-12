Brugnato (La Spezia) – Si è senti male mentre viaggiava in auto sull’autostrada A12 Genova – Livorno ed è morta poco dopo una sosta di emergenza in autogrill. Mistero sulla morte improvvisa di una ragazza di 24 anni residente in Val di Magra colpita da un malore improvviso.

La giovane viaggiava come passeggera di una vettura sull’autostrada A12 Genova – Livorno quando, all’altezza dell’area di servizio Brugnato Ovest si è sentita male perdendo rapidamente i sensi.

Il conducente dell’auto ha effettuato una sosta disperata all’area di servizio ed ha chiesoto aiuto ma all’arrivo dell’ambulanza del 118 per la ragazza non c’era più nulla da fare.

Inutili i tentativi di rianimarla fatti da alcune persone presenti.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i primi accertamenti per verificare le circostanze del decesso.

Sarà quasi certamente l’autopsia a chiarire le cause della morte della giovane. Il corpo senza vita è statao trasferito in obitorio ed è a disposizione del medico legale.