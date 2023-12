Genova – Potrebbero essere le riprese di una telecamera di sorveglianza a chiarire le circostanze della morte del giovane di 27 anni caduto ieri da un muretto sull’argine del Bisagno in corso Galliera, nel quartiere di Marassi. Il corpo senza vita del ragazzo era stato ritrovato da alcuni passanti riverso nel greto del torrente una decina di metri sotto il punto dove, nelle immagini riprese, si vedrebbe salire il ragazzo.

Un malore o forse qualche bicchiere di troppo potrebbe essere all’origine della tragedia mentre sembra da escludere la pista di una aggressione.

Il magistrato che segue il caso ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze e le condizioni di salute del giovane al momento della caduta e per escludere altre ipotesi.

