Prosegue il flusso di correnti umide di origine meridionale che interessa da qualche giorno la Liguria e mantiene condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso, specie nel centro levante, con possibili deboli precipitazioni sparse, in intensificazione in serata

Condizioni meteo che ci accompagneranno ancora per qualche giorno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 28 Dicembre 2023

In mattinata nubi sparse a ponente e nell’interno, coperto sui versanti costieri con deboli precipitazioni associate, in particolare sul genovesato e sul Tigullio.

Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa a ponente, e dalla serata intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio fino a moderato sul settore centrale e a levante.

Venti moderati di Libeccio su tutta la regione ad eccezione dell’estremo levante, dove soffierà un debole Scirocco; in rinforzo nel pomeriggio davanti a Capo Mele, fino a forte.

Mare poco mosso ovunque, fino a mosso sul Tigullio.

Temperature minime stazionarie a ponente, in aumento nell’interno del centro e a levante; massime in calo ovunque eccezion fatta per il ponente costiero, dove saranno stazionarie.

Costa: Min: +11/+13°C – Max: +12/+14°C

Interno: Min: +1/+9°C – Max: +3/+12°C