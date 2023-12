Sanremo (Imperia) – Ancora un gravissimo incidente sul lavoro in Liguria. Un operaio di 64 anni avrebbe perso le gambe a seguito di terribili ferite riportate in un incidente avvenuto questa mattina in una ditta di via Molini Grossi Bianchi.

Per cause ancora da accertare l’operaio sarebbe rimasto schiacciato dalle ginocchia in giù riportando ferite gravissime.

Trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, all’uomo sarebbero state amputate le gambe nel corso di un delicatissimo intervento chirurgico. Le sue condizioni sono molto gravi.

In corso le indagini su quanto avvenuto da parte delle forze dell’ordine e del personale dell’ispettorato del Lavoro che sta verificando anche il rispetto delle misure di sicurezza.