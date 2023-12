Ancora disagi e code sulle autostrade della Liguria e automobilisti infuriati anche a fine anno per i problemi che si registrano in questa serata di venerdì 30 dicembre 2023. Complici le partenze per Capodanno e gli arrivi dalle altre regioni per lo stesso motivo, si segnalano sino a 10 km di coda sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Imperia e Taggia in direzione della Francia e disagi sul percorso inverso a causa del traffico molto intenso.

Coda anche al confine italo-francese dove è in atto uno “scambio” di auto in entrata e in uscita sia sull’autostrada che sulle strade statali e provinciali che portano ai varchi di confine.