Genova – L’attesa si fa snervante e gli automobilisti per ingannare il tempo scendono dalle auto e iniziano a fare conversazione e a giocare a pallone.

La scena, al limite del surreale è stata ripresa da Paolo Carini che, imprigionato come migliaia di altri automobilisti sulla A26 Voltri Gravellona Toce, ha trovato anche lui “qualcosa da fare” per ingannare il tempo: documentare quanto avveniva.

Il video, condiviso su Facebook è diventato subito virale confermando ancora una volta la drammatica situazione delle autostrade della Liguria, da anni sotto manutenzione e con cantieri infiniti che ogni giorno, da anni, causano ritardi e situazioni al limite del paradossale.

Gli automobilisti, un pò per ironizzare sulla situazione ed un pò per muoversi un pò dopo ore trascorse seduti in auto, hanno pensato di scendere dalle auto ed organizzare una partitella in attesa di poter riprendere il viaggio.

Oggi coda di quasi 10 km anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia in direzione del confine con la Francia.

Un pessimo biglietto da visita per una regione che punta molto del suo futuro sul Turismo.