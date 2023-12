Le correnti umide che precedono l’arrivo di una veloce perturbazione, prevista per il 31 dicembre, continuano a portare nuvole e piovaschi sparsi.

Anche per oggi sono previste condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso e deboli precipitazioni, soprattutto nella zona di centro e levante.

Poi, il 31 dicembre, arriverà la perturbazione che intensificherà le precipitazioni ma già dal 1 gennaio 2024 le condizioni miglioreranno con tempo nuvolo ma asciutto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Si avvicina una debole perturbazione che ci interesserà più direttamente nella giornata di domenica 31 dicembre. Permangono quindi condizioni uggiose sulla Liguria con qualche pioggia sul settore centro-orientale della regione fino a domenica 31 dicembre. Lunedi 1 gennaio molte nubi, ma tempo asciutto.

Sabato 30 Dicembre 2023

Schiarite locali su Alpi Liguri, estremo Imperiese e Bormida occidentale. Sul resto della regione cielo molto nuvoloso o coperto per l’intera giornata.

Possibilità di piovaschi a gocce fini o deboli piogge dal Savonese orientale verso levante con qualche rovescio più deciso nell’immediato entroterra.

Venti moderati da sud-ovest al largo, da sud-est sotto costa sul centro-levante, da nord sul Savonese.

Mare generalmente mosso.

Temperature pressochè stazionarie sia le minime che le massime

Sulla costa temperature minime tra +10/+13°C – Max: +12/+14°C

Nell’interno temperature minime tra +2/+9°C – Max: +3/+12°C