Ventimiglia (Imperia) – Ha riportato diverse fratture ed un trauma cranico il pedone travolto ieri notte in via Cavour da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso ed è invece fuggita via.

L’uomo è stato sbalzato a terra, con un volo di diversi metri, ed è stato soccorso prima dall’ambulanza e poi dall’elicottero del 118 che lo ha trasferito in codice rosso – il più grave- al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le sue condizioni sono gravi.

Intanto le forze dell’ordine iniziano l’anno nuovo dando la caccia al pirata della strada e sono in corso le verifiche sulle molte telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l’incidente o il passaggio della vettura, permettendo l’identificazione.

Per il conducente c’è l’accusa di omissione di soccorso.