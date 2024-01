Genova – A partire dal prossimo 18 maggio tornerà il volo diretto che collegherà l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e la città di Copenaghen, capitale danese.

Il programma prevede un volo settimanale, per la precisione al sabato. Nello specifico, sono già in vendita i biglietti dei primi collegamenti: l’aereo partirà dalla Danimarca e atterrerà in Liguria alle 13:50, mentre il viaggio verso il nord Europa è in programma alle 14:40 con arrivo previsto alle 16:45.

Il collegamento tra i due aeroporti era già stato attivato nel 2018, prima dell’interruzione l’anno successivo.