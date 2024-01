Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo coinvolto ieri sera, intorno alle 19, nel grave incidente stradale avvenuto in via Lagustena, nel quartiere di San Martino.

Per cause da accertare l’uomo, che viaggiava in sella alla sua moto, è caduto rovinosamente a terra riportando diverse gravi ferite.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 che ha trasferito con la massima urgenza il ferito in ospedale. Qui i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.