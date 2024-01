Correnti umide continuano ad interessare le Liguria con il passaggio di nuvole più omeno organizzate prima del forte peggioramento previsto per domani, venerdì 5 gennaio 2024 quando una perturbazione più organizzata porterà precipitazioni più intense e diffuse.

Un nuovo miglioramento è atteso invece per sabato 6 gennaio 2024.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 4 Gennaio 2024

Al mattino cieli prevalentemente velati o poco nuvolosi su tutta la regione, con maggiori schiarite sul settore centrale.

Nel pomeriggio diffuso aumento della nuvolosità in particolare su centro e levante della Liguria, ma senza fenomeni associati.

Venti deboli in mattinata dai quadranti settentrionali, in rotazione a Sud-Est con raffiche fino a moderate nel pomeriggio.

Persisterà un forte Libeccio al largo

Mare molto mosso sul Tigullio e a Levante, fino ad agitato al largo, mosso altrove.

Temperature in generale diminuzione le minime, eccetto la fascia Stura-Scrivia dove saranno in lieve aumento; in aumento le massime nei settori interni.

Sulla costa temperature minime tra +9/+13°C e massime tra +13/+15°C

Nell’interno temperature minime +0/+9°C e massime tra +8/+14°C