Sanremo (Imperia) – Restano pochi dubbi sull’identificazione del cadavere trovato ieri in un canale coperto del torrente San Romolo, in via Pietro Agosti. Saranno gli accertamenti medico legali a confermarlo definitivamente ma i familiari di Danilo Fedeli, il 25enne scomparso da casa lo scorso 30 dicembre sono già pronti al peggio pur sperando ancora.

Il corpo senza vita è stato trovato in un canale tombinato raggiungibile con un percorso non esattamente agevole e dovrà essere chiarito come la persona abbia raggiunto quella zona e per quale motivo.

Una prima verifica avrebbe escluso tracce di violenza ma il magistrato che segue il caso ha disposto l’autopsia proprio per chiarire le cause del decesso e per accertare l’identità della persona.

Purtroppo le speranze che non si tratti di Daniele Fedeli sono poche, coincidendo il periodo della morte con la scomparsa del ragazzo dalla sua abitazione, il 30 dicembre scorso.

Del giovane non si sono trovate tracce sino alla segnalazione del corpo senza vita nel greto del torrente. Se il corpo fosse davvero il suo andrebbe accertato come abbia fatto a finre in quel punto e cosa (o chi) lo abbia ucciso.